Xiaomi Redmi Note 13 è lo smartphone da prendere a meno di 200€ su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 cala di prezzo e, con la nuova offerta Amazon, è ora disponibile al prezzo scontato di 179 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la versione venduta e spedita da Amazon. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Si tratta di un’opportunità da non farsi sfuggire: a meno di 200 euro, infatti, è possibile acquistare uno smartphone con un ottimo comparto tecnico, veloce e con un’autonomia superiore alla media oltre che in grado di fare buone foto. Lo smartphone è acquistabile di seguito.

Xiaomi Redmi Note 13 a questo prezzo su Amazon è un ottimo acquisto

Il Redmi Note 13 è dotato di un ottimo comparto tecnico con un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 685 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

C’è poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali oltre che di un chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare il Redmi Note 13 al prezzo scontato di 179 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione dello smartphone venduta direttamente da Amazon. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.