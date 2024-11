Xiaomi Redmi Note 13 in promo esclusiva su Amazon: ne rimangono pochissimi

Amazon ha lanciato un’offerta davvero interessante su uno degli smartphone più ricercati sul mercato! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 13, oggi disponibile a soli 229 euro con uno sconto maxi del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno degli smartphone più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero eccezionale.

Si contraddistingue dagli altri Xiaomi per il suo innovativo processore MediaTek Dimensity 6080 con 5G che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo efficiente e fluido, garantendo prestazioni sempre impeccabili in qualsiasi settore.

Inoltre il suo display da 6,67 pollici offre una visione più ampia con una risoluzione elevata e colori brillanti in qualsiasi condizione di luce esterna. Anche la Fotocamera Super-Clear da 108 MP è spettacolare tanto che ti permette di realizzare foto e video realistici anche nelle ore notturne.

Un’altra specifica tecnica di spicco di questo modello è la sua batteria a lunga durata da ben 5.000 mAh che ti accompagna per più di una giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre può essere rapidamente ricaricata con 33 W così da avere sempre l’energia di cui hai bisogno in ogni momento.

Per finire, lo smartphone si caratterizza per una grafica all’avanguardia, con una visione coinvolgente e cornici ultrasottili che lo rendono ancora più elegante.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile su Amazon a soli 229 euro con uno sconto maxi del 23%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.