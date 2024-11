Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ in sottocosto con il super sconto al check-out

Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare uno degli smartphone più innovativi sul mercato ad un prezzo davvero mini! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, al momento disponibile a soli 288 euro grazie ad uno sconto del 22% da applicare al check-out.

La spedizione è gratuita con consegna anche nei punti di ritito adibiti. Approffitane il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+: tutte le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è un vero e proprio gioiellino della tecnologia in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione elevatissima così da offrire immagini sempre realistiche con colori brillanti e particolari minuziosi in qualsiasi condizione ambientale circostante.

Inoltre vanta il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente così da essere in contatto con il mondo in qualsiasi momento, anche in viaggio.

Un’altra specifica importante del dispositivo è la sua fotocamera da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K e super stabili anche nelle ore notturne.

La batteria da 5100mAh non è da meno tanto che può accompagnarti per una giornata intera senza nessuna preoccupazione anche se usi lo smartphone in modo intensivo. In più, sfruttando la ricarica veloce, avrai la possibilità di avere la giusta energia in pochissimi minuti così da non rimanere mai a corto di carica in nessuna occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.