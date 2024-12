Xiaomi Redmi Pad Pro: il tablet da regalare a Natale è il maxi sconto

Su Amazon continuano le super offerte di Natale, ed oggi puoi fare davvero un affare eccezionale con uno dei tablet più innovativi sul mercato! Si tratta dello Xiaomi Redmi Pad Pro, al momento disponibile a soli 249 euro con un super sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La consegna è prevista entra Natale, approfittane subito!

Xiaomi Redmi Pad Pro: specifiche tecniche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è un tablet di ultima generazione perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto è dotato di un processore Snapdragon 7s Gen 2, con sistema operativo Xiaomi HyperOS (Android), che garantisce performance incredibili in quasiasi settore così da permetterti di svolgere tutte le operazioni che vuoi in modo efficiente e super fluido.

Inoltre questo modello è dotato di un display ultra-nitido 2.5K da 12.1″ a 120Hz che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, regalandoti immagini super nitide dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di quattro altoparlanti stereo per un ascolto fedele e pulito così da poterti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti sentendoti sempre al centro dell’azione. In più vanta una batteria super capiente da 10.000mAh che offre un’autonomia vastissima, con una ricarica rapida a 33W per avere sempre l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

