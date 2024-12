Xiaomi Redmi Pad SE a meno di 100€: ancora per pochissimo su Amazon

Hai bisogno di un tablet nuovo che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo la soluzione ideale per te! Si tratta dello Xiaomi Redmi Pad SE, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Pad SE: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Pad SE è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che risulta essere super versatile, quindi adatto sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello è dotato dell’innovativo processore MediaTek Helio G85 che garantisce prestazioni eccezionali in tutti i campi, così da poter svolgere anche le operazioni più complesse in maniera super fluida. Inoltre, ha una memoria interna da 64 GB che è espandibile fino a 2TB così da poter conservare qualsiasi tipologia di file,, anche quelli più pesanti.

Un’altra caratteristica importante è il suo enorme display da 8.7 pollici con eye-care e con refresh rate da 90Hz per essere comodo e maneggevole, e soprattutto per garantire una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, anche sotto la luce diretta del sole.

Anche dal punto di vista audio è davvero impeccabile con il suo doppio speaker stereo con supporto Dolby Atmos per un suono fedele e immersivo per quanto riguarda tutti i tuoi contenuti multimediali: in questo modo ti sentirai sempre al centro dell’azione sia nei film che nei videogiochi più complessi.

Oggi lo Xiaomi Redmi Pad SE è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 27%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.