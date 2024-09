Xiaomi Redmi Watch 3 Active: lo smartwatch più venduto su Amazon a mini prezzo

Dopo le vacanze vuoi rimetterti in forma? Abbiamo per te il compagno di allenamenti più affidabile ed efficiente del momento! Parliamo dello Xiaomi Redmi Watch 3 Active, oggi disponibile su Amazon a soli 32 euro con uno sconto bomba del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Watch 3 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è il tracker più venduto in assoluto in quanto vanta un rapporto qualità-prezzo davvero straordinario.

La sua caratteristica di spicco è sicuramente il nuovissimo display da 1,83″ che è ultra ampio e iridescente con colori intensi e smpre vividi. In questo modo avrai sempre una visione chiara e straordinaria che ti consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. Inltre il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D offre un aspetto più elegante e una migliore resistenza all’usura.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto puoi connettere l’orologio allo smartphone tramite Bluetooth in pochi secondi. In più potrai rispondere alle telefonate sull’orologio con un solo tocco oppure semplicemente sollevare la mano per un utilizzo ancora più confortevole.

Questo modello consente anche di tenere sotto controllo la tua salute grazie ad un innovativo sensore ottico per ossimetria professionale che rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca 24 ore su 24, inviando degli avvisi in caso di variazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.