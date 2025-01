Xiaomi Redmi Watch 5 Active in svendita su Amazon: lo paghi solo 34€

Ti presentiamo un ottimo compagno di allenamento in grado di seguirti in qualsiasi tipologia di sport con la massima precisione! Si tratta dello Xiaomi Redmi Watch 5 Active, oggi disponibile su Amazon a soli 34 euro con un super sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Watch 5 Active: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Xiaomi Redmi Watch 5 Active è un compagno perfetto in tutte le attività quotidiane, compresi gli allenamenti sia in palestra che all’aria aperta.

In primis è dotato di un display da 2 pollici, con una risoluzione di 320 x 385 pixel ed una luminosità massima fino a 500 nit. Inoltre dispone di un pulsante fisico sul lato per accedere alle diverse funzioni in ogni momento della giornata.

Questo modello è impermeabile IPX8 quindi potrai utilizzarlo sotto la doccia, al mare o in piscina nella massima tanquillità. Inltre ha un telaio in alluminio che riveste tutto il corpo del dispositivo, ottenendo un terminale premium e più resistente agli urti: questo vuol dire che è possibile indossarlo anche nelle avventure all’aria aperta senza nessuna preoccupazione.

Con questo orologio smart è possibile, anche, effettuare chiamate super nitide in ambienti rumorosi, poiché il tuo interlocutore ti ascolterà chiaramente grazie ai tre microfoni ENC integrati e all’altoparlante ad alta potenza. Dispone inoltre di funzioni come risposta rapida ai messaggi e tastiera per effettuare chiamate.

