Xiaomi Smart Band 8 a prezzo stracciato (28€): ancora per poco su Amazon

Xiaomi Smart Band 8: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Smart Band 8 dispone di funzionalità all’avanguardia che permettono di seguirti in qualsiasi tipologia di allenamento.

Innanzittuo è dotata di una frequenza di aggiornamento superiore che offre un’esperienza estremamente fluida così da poterlo utilizzare in modo ottimale in qualsiasi momento della giornata. In più sfrutta la regolazione automatica graduale della luminosità con adattamento preciso alla luminosità dell’ambiente per garantire una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

La modalità di utilizzo è davvero semplice sopratutto grazie alla modalità Pebble che è in grado di fornire 13 statistiche professionali e interpretazioni professionali dei dati per quanto riguarda i tuoi allenamenti. Per ottimizzarne ancora di più l’uso, ha anche a disposizione una clip per la corsa che consente di fissarlo facilmente ai lacci delle scarpe, per un allenamento professionale senza nessun tipo di distrazione.

Questo modello è ideale anche per tenere la salute sotto controllo attraverso funzionalità innovative tra cui il Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno scientifico, dello stress e dell’ossigeno nel sangue. In più il display è sempre attivo così da poter gestire tutto in un attimo.

