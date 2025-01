Xiaomi Smart Band 9 Pro in sottocosto su Amazon: l'affare è imperdibile

Nei tuoi allenamenti fatti seguire e sostenere dalla Xiaomi Smart Band 9 Pro! Oggi questo modello di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 65 euro con uno sconto conveniente del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfitta dell’offerta il prima possibile, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Xiaomi Smart Band 9 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Smart Band 9 Pro si contraddistingue, innanzitutto, per un grande display AMOLED da 14 pollici con bordi ridotti a 2,2 mm che migliorano notevolmente il rapporto schermo-corpo così da garantire una visualizzazione impeccabile in qualsiasi momento della giornata.

Questo dispositivo è particolarmente adatto per chi è appassionato di sport in quanto vanta oltre 150 modalità sportive, oltre ad essere dotato di un algoritmo avanzato che monitora il movimento ovunque ti trovi, fornendo dati completi e accurati per un’analisi professionale degli allenamenti.

Allo stesso tempo offre un tracciamento del percorso accurato in qualsiasi luogo tu sia in quanto supporta cinque principali sistemi satellitari ovvero GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS.

Non è da meno il monitoraggio della salute grazie a funzionalità all’avanguardia che permettono di avere una misurazione più accurata della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue, di controllare le fasi del sonno e di monitorare lo stress in modo costante.

Per finire, la sua batteria è molto più ampia del modello precedente e con il nuovo chip a basso consumo è possibile godersi fino a 21 giorni di autonomia.

