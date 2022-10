Xiaomi svela la nuova gamma di prodotti AIoT più Redmi Pad e Smart Band 7 Pro

In occasione dell’evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, Xiaomi ha presentato molteplici novità tra cui gli smartphone flagship della Xiaomi 12T Series e nuovi prodotti AIoT per migliorare la vita quotidiana, dentro casa e in mobilità: Xiaomi Robot Vacuum X10+, Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, Xiaomi TV Q2 Series, Xiaomi Smart Band 7 Pro e Redmi Pad.

Xiaomi e i suoi prodotti AIoT

Per quanto riguarda i prodotti per la casa smart, abbiamo Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita a partire dal 10 ottobre a 899,9 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Per la fase di lancio coloro che acquisteranno il prodotto riceveranno in bundle la Mi Smart Air Fryer 3.5L. La prima linea di aspirapolvere a umido e a secco, composta da Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum saranno disponibili su mi.com e presso Xiaomi Store Italia a partire dal 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 599,9 euro.

Xiaomi TV Q2 Series

Xiaomi TV Q2 Series sarà disponibile in Italia in 3 diversi polliciaggi – 50”, 55” e 65” – su mi.com, presso Xiaomi Store Italia e da Unieuro a partire dal 17 ottobre rispettivamente al prezzo di 599,9 euro, 699,9 euro e 899,9 euro. Fino al 27 ottobre si potranno acquistare al prezzo promozionale di 549,9 euro, 649,9 euro e 799,9 euro su mi.com e nei punti vendita Unieuro.

A questo link sono disponibili le immagini e la scheda tecnica di Xiaomi TV Q2 Series.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Xiaomi Smart Band 7 Pro, nelle colorazioni Black e Ivory sarà in vendita dal 7 Ottobre al prezzo di 99,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia. Nelle prime due settimane sarà anche possibile approfittare del prezzo early bird di 79,9 euro. Redmi Pad, nelle tre colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green sarà in vendita a partire da domani in doppia configurazione, da 3GB+64GB e da 4GB+128GB, rispettivamente al prezzo di 299,9 euro e 349,9 euro. La versione più bassa sarà disponibile su mi.com, acquistabile al prezzo promo di 279,9 euro per 48 ore.

La versione da 4GB+128GB sarà acquistabile invece presso Xiaomi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo promozionale in fase di lancio pari 329,9 euro.

A questo link sono disponibili le immagini e la scheda tecnica di Redmi Pad. Infine Redmi Buds 4 Pro, nei colori Black & White, e Redmi Buds 4 nella colorazione White saranno in vendita rispettivamente a 99.9 euro e 69,9 euro a partire dal 17 ottobre su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia.