Z Fold 6 e Z Flip 6: arriva la modalità interprete a doppio schermo

Samsung sta dando molta importanza alla traduzione all’interno della sua intelligenza artificiale Galaxy AI, abbiamo visto mille volte in tv la pubblicità a riguardo, e sembra che stia lavorando su una nuova opzione di traduzione che sfrutti entrambi gli schermi dei suoi prossimi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 che saranno protagonisti del prossimo evento Galaxy Unpacked che si terrà il 10 luglio a Parigi.

Il solito Evan Blass ha mostrato dei materiali pubblicitari in cui è evidente come il sistema di traduzione a doppio schermo sia del tutto simile a quello presentato lo scorso anno sui Pixel Fold chiamato “Interpreter Mode” che consente agli utenti di tradurre testi e voci attraverso lo schermo principale e di mostrare la traduzione sullo schermo esterno in tempo reale. In pratica, si possono intrattenere conversazioni fluide senza dover rigirare il telefono. Probabilmente è la cosa più vicina al traduttore universale di Star Trek che abbiamo oggi. Una dinamica tanto funzionale quanto ovvia, normale venisse replicata anche sui dispositivi Samsung. Sui nuovi pieghevoli della casa coreana questa funzione è attiva quando sono nella modalità Flex e in Coversazione, mentre i Pixel Fold necessitano di essere completamente aperti. Senza dubbio questo è un uso davvero intelligente e per certi versi “salva vita” dell’intelligenza artificiale: la modalità interprete è presente anche su S24 ma utilizzarla in questo modo abbatte in maniera ancor più tangibile la barriera linguistica tra due persone.