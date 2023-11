Zero spese e interessi al 4,75%: questo è il conto corrente da aprire oggi

Conto Key di Banca Progetto è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta, infatti, di un conto a zero spese che consente un’operatività completa, aggiungendo la carta di debito gratuita (con 2 prelievi gratis al mese) oltre ai bonifici gratis.

In più, Conto Key di Banca Progetto mette a disposizione del cliente un tasso di interesse del 2,5% sulla liquidità (fino al 31 marzo 2024, poi 2%) con la possibilità di accedere al deposito vincolato e ottenere il 4% su depositi a 12 mesi e fino al 4,75% su depositi a 60 mesi (con la protezione del Fondo Interbancario fino a 100.000 euro).

Per richiedere l’apertura del conto di Banca Progetto è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto.

Conto Key di Banca Progetto: zero spese e tanti vantaggi

Con Conto Key di Banca Progetto è la soluzione giusta per accedere a un nuovo conto corrente a zero spese. I clienti che scelgono la proposta dell’istituto possono accedere a un conto corrente remunerato, con interessi al 2,5% (fino a marzo prossimo, poi 2%).

Il conto è a canone zero, ha una carta di debito gratuita, con due prelievi al mese senza commissione, bonifici gratis e garantisce un’operatività completa tramite la piattaforma di Home Banking. In più, il conto consente l’accesso ai depositi vincolati per ottenere un tasso di interesse fino al 4,75%, andando a incrementare il valore del proprio denaro in totale sicurezza.

Per aprire Conto Key di Banca Progetto è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile dal sito ufficiale. Da notare che il portale della banca, raggiungibile dal link qui di sotto, consente anche di simulare il rendimento del conto in modo da evidenziare le possibilità di guadagno derivanti dai depositi vincolati.

