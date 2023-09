Zero spese, prelievi gratis e interessi al 4%: i segreti del conto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente del momento: completo, ricco di vantaggi e, soprattutto, a zero spese. Chi è alla ricerca di un nuovo conto più conveniente può puntare a occhi chiusi sulla proposta di Banca Mediolanum. Il conto ha canone zero per un anno e azzerabile successivamente. In più, è inclusa la carta di debito, con prelievi gratis. Anche i bonifici sono gratis.

Per i clienti che impostano l’accredito dello stipendio, inoltre, c’è un bonus aggiuntivo. Banca Mediolanum mette a disposizione un tasso di interesse del 4% sui depositi per i primi 6 mesi, consentendo l’accesso a un sistema semplice e sicuro per incrementare il valore del proprio denaro, senza alcun rischio grazie alla protezione, fino a 100.000 euro, del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online. L’apertura può avvenire anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è il conto da scegliere oggi

Scegliere il conto di Banca Mediolanum garantisce tanti vantaggi. A disposizione dei nuovi clienti dell’istituto, infatti, troviamo:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca oppure attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo; il canone è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca oppure attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis

interessi al 4% per 6 mesi , impostando l’accredito dello stipendio

, impostando l’accredito dello stipendio possibilità di richiedere la carta di credito con un plafond di 1.500 euro e un canone di 1 euro al mese

con un plafond di 1.500 euro e un canone di 1 euro al mese possibilità di utilizzare Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay con le carte di Banca Mediolanum

SefyConto di Banca Mediolanum è disponibile tramite una semplice procedura di apertura online, accessibile anche con autenticazione tramite SPID. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

