India, Egitto e Medio Oriente senza connettività per un grosso guasto

Filippo Vendrame,

Alcuni cavi dati sottomarini di una dorsale che congiunge la Francia all’Egitto per cause ancora da accertare si sono interrotti lasciando praticamente al “buio” Egitto, India e Medio Oriente.

Il danno è enorme perchè oltre il 70% degli utenti è rimasto senza connettività, e laddove è ancora presente, l’ampiezza di banda da distribuire ai provider è crollata di oltre il 50%.

Grossi problemi su vasta scala che purtroppo non potranno risolversi in breve tempo. Stime ottimistiche parlano di almeno una decina di giorni per riparare il guasto.

Nel frattempo sono partiti dei piani di emergenza per garantire un minimo di funzionamento alla rete di questi Paesi.

Questo guasto però andrà ad incidere soprattutto sui collegamenti ad alta velocità di aziende, uffici, enti….

Le stesse “Borse” segnalano problemi ed eccessiva lentezza nei collegamenti e nelle transazioni.

Inutile dire che la situazione è davvero critica e i 10 giorni d’attesa (se non di più) per la risoluzione del guasto costeranno molto all’economia di questi Paesi.