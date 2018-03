3 Italia: nuova offerta broadband per tablet pc

Filippo Vendrame,

3 Italia ha svelato i nuovi piani broadband per i tablet. Web Tablet è la nuova offerta che a soli 20 euro al mese permette di avere Apple iPad Air 2 con 3GB di internet 4G-LTE. Nei dettagli, il tablet pc della mela morsicata è disponibile nella versione da 16GB con un anticipo di 99 euro e nella versione da 64GB con un anticipo di 199 euro. Web Tablet rispecchia in pieno la filosofia aziendale del value-for-money che si esplicita in una proposizione commerciale di valore per il cliente in termini di prezzo, servizi e tecnologia.

Tutti i clienti dell’operatore che sceglieranno Web Tablet potranno disporre anche di un un mese di abbonamento a ALL-IN MUSIC, l’app per ascoltare fino a 25 milioni di brani, in streaming e offline, disponibile in esclusiva per i clienti di 3 Italia su smartphone e tablet, e la visione di un film gratuito al giorno attraverso 3 ON DEMAND, il servizio multi-screen di 3 Italia che consente di accedere a contenuti multimediali on-demand in streaming su più dispositivi. 3 Italia ha pensato anche a chi dispone già di un tablet pc e cerca connettività di qualità e nessun problema.

L’operatore annuncia, dunque, Super Internet Plus, valida anche per l’uso su chiavetta internet, che a 5 euro al mese offre 3GB di traffico internet mobile 4G-LTE con soglie di navigazione mensili. Dove non è disponibile la copertura LTE è possibile utilizzare Super Internet Plus sotto la rete a 42 Mega di “3”. La rete Internet veloce di 3 Italia è oggi disponibile per il 97% della popolazione. Infine, attivando un abbonamento o una ricaricabile, voce o dati, è possibile richiedere l’esclusiva card gratuita “Grande Cinema 3” per andare gratis al cinema una volta alla settimana.