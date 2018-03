Samsung Galaxy Note 7, scanner dell’iride in video

Luca Colantuoni,

Tra meno di due settimane Samsung presenterà ufficialmente il nuovo Galaxy Note 7. È normale quindi che le indiscrezioni sulle sue caratteristiche comincino ad arrivare con cadenza quasi giornaliera. Nelle ultime ore sono state condivise le immagini dei modelli di colore blu, oro e silver, insieme ad un breve video che mostra lo scanner dell’iride in azione. Una foto svela inoltre le limitazioni e i pericoli del sistema di riconoscimento biometrico.

Nel video si vede un prototipo del Galaxy Note 7 con display flat. È tuttavia certa la presenza di uno schermo Super AMOLED da 5,7 pollici con lati curvi, quindi di tipo dual edge come quello dell’attuale Galaxy S7 edge. La breve clip mette in evidenza la velocità dello scanner dell’iride. Lo sblocco dello smartphone avviene in maniera quasi istantanea. Un messaggio spiegherà all’utente come utilizzare il sistema in modo sicuro, evitando problemi per gli occhi.

Per motivi precauzionali, lo scanner non deve essere utilizzato ad una distanza inferiore ai 20 centimetri. Samsung consiglia una distanza dagli occhi compresa tra 25 e 35 centimetri. La funzionalità non deve essere usata sotto la luce solare e dai bambini. L’avviso evidenzia inoltre possibili problemi di riconoscimento in presenza di occhiali da vista e lenti a contatto. La soluzione migliore sarebbe quella di rimuoverli temporaneamente, ma è un “workaround” piuttosto fastidioso. Se il sistema non è stato migliorato nella versione finale dello smartphone, Samsung rischia di perdere milioni di clienti.

In base ai rumor più recenti, il Galaxy Note 7 integrerà un processore Snapdragon 821 o Exynos 8893, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot ibrido microSD/UFS, fotocamere da 12 e 5 megapixel, batteria da 3.500 mAh e sistema operativo Android 6.0.1 Marshmallow con la nuova interfaccia Grace. Il phablet sarà disponibile dal 2 agosto, ovvero dallo stesso giorno di presentazione. In alcuni paesi sono già iniziate le prenotazioni.