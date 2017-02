iPhone 8: nuove batterie spingeranno gli upgrade

Marco Grigis,

Tra le feature di cui iPhone 8 potrebbe essere dotato, una caratteristica potrebbe fare la differenza in termini di acquirenti. Non il pannello OLED e l’estetica rinnovata, bensì una batteria dalla capienza decisamente più estesa rispetto alle precedenti generazioni. È quanto sostiene Katy Huberty, analista di Morgan Stanley solitamente affidabile sul conto della mela morsicata.

Il nuovo iPhone 8, atteso nel mese di settembre in aggiunta ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, potrebbe introdurre rivoluzioni non solo dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto nell’hardware. Oltre al nuovo pannello OLED, di cui si parla da diverse settimane, Apple avrebbe elaborato una nuova scheda logica, capace di recuperare spazio all’interno del dispositivo. Questa nuova configurazione, che potrebbe essere realizzata sia con un singolo circuito che con due livelli sovrapposti, permetterà di inserire una batteria dalla forma a “L”, dalla capacità sensibilmente più ampia rispetto alla precedente generazione degli iPhone 7.

Secondo l’analista, la possibilità di usufruire di batterie più capienti, tradotte anche in una maggiore autonomia date le ottimizzazioni energetiche previste per iOS 11, spingerà notevolmente le vendite di iPhone 8. Molti utenti, infatti, potrebbero decidere di aggiornare il loro smartphone, anche relativamente recente, acquistando il tanto atteso esemplare targato mela morsicata. Non vi sarà, tuttavia, una cannibalizzazione di iPhone 7S e iPhone 7S Plus, per via delle differenti soglie di prezzo: pare, infatti, che il nuovo iPhone 8 possa superare facilmente i 1.000 dollari di listino.

L’eventuale introduzione di una batteria a “L” è stata suggerita in questi giorni anche da Ming-Chi Kuo di KGI Securities, il quale ha ipotizzato capacità comprese tra i 2.700 e i 3.000 mAh. Qualora questa indiscrezione fosse confermata, il nuovo iPhone 8 potrà avvalersi di capacità simili a iPhone 7 Plus da 5.5 pollici, seppur con una scocca dalle dimensioni simili ai 4.7: non resta che attendere settembre, di conseguenza, per tutte le novità da Cupertino.