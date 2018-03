Fastweb, per la festa del papà regala prime TV

Filippo Vendrame,

Fastweb festeggia la festa del papà del 19 marzo grazie a liveFAST il programma che offre ogni mese vantaggi esclusivi dedicati ai propri clienti che proprio in occasione della ricorrenza si arricchisce di nuovi contenuti grazie alla speciale partnership con CHILI, la piattaforma streaming on demand che offre tutte le prime visioni subito dopo l’uscita nelle sale. Nell’ambito della nuova campagna “Il primo che ti ha fatto volare” dedicata alla festa del papà, Fastweb offre infatti a tutti i propri clienti l’emozione del grande cinema da vedere con chi si ama di più.

Fino al 2 aprile, ogni cliente Fastweb iscritto o che si iscriverà gratuitamente al programma avrà diritto ad un codice CHILI del valore di 10 euro per noleggiare o acquistare su chili.com prime visioni a poche settimane dall’uscita al cinema, grandi Film e Serie TV, anche in HD, tra gli oltre 600 titoli disponibili, senza alcun vincolo di spesa, abbonamento o costi di attivazione. Per ottenere il codice sarà sufficiente entrare nella sezione liveFAST dell’App MyFastweb e fare un giro di 360° su se stessi con lo smartphone in mano, oppure, collegarsi da PC al sito www.livefast.it e, aiutandosi con il mouse, far fare alla bimba un giro intero nella stanza interattiva. Tutti i clienti Fastweb che parteciperanno alla campagna potranno accedere inoltre allo speciale concorso che mette in palio 10 SMART TV SAMSUNG CURVED 43 pollici.

liveFAST di Fastweb è il programma gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti e che, dopo soli nove mesi dal lancio, ha già messo a disposizione ai clienti iscritti più di un milione di vantaggi, esperienze e iniziative speciali. liveFAST prevede infatti benefici esclusivi che vanno dal benessere alla cultura, dai servizi digitali di streaming on demand alla musica passando per l’enogastronomia, proposte sempre in modo innovativo e divertente.