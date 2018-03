Galaxy S8 in anteprima nei negozi Vodafone

Filippo Vendrame,

Samsung ha svelato l’attesissimo Galaxy S8 che arriverà in Italia a partire dal 28 aprile a 829 euro ed a 929 euro nella declinazione Plus. Vodafone intende fare un gradito regalo ai suoi clienti consentendo loro di toccare con mano il nuovo top di gamma Android in anticipo rispetto al debutto ufficiale. Infatti, dal 3 al 9 aprile in tutti i Vodafone Store i clienti dell’operatore potranno ammirare il nuovo Galaxy S8 di Samsung.

Inoltre, il nuovo top di gamma coreano verrà venduto in tutti i punti vendita Vodafone a partire dal 28 aprile 2017 e, solo per i clienti Vodafone, sarà disponibile nell’elegante colorazione Coral Blue. Intanto, Vodafone, come gli altri operatori, Amazon e le principali catene di elettronica, da la possibilità ai suoi clienti di preordinare il Galaxy S8 o il Galaxy S8+ all’interno del suo portale ufficiale e nei suoi punti vendita ufficiali Vodafone Store. Vodafone ha anche stuzzicato i suoi clienti anticipando i dettagli della sua offerta dedicata.

Con Vodafone, Samsung S8 potrà essere acquistato con gli abbonamenti RED Start a 5 euro ogni 4 settimane (0 euro con Red Maxi) con upfront di 199,99 euro o cash a 829,99 euro. La versione S8+ potrà essere acquistata a 10 euro ogni 4 settimane (5 euro con Red Maxi) con upfront di 199,99 euro o cash a 929,99 euro.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

I piani Red, si ricorda, sono piani tariffari che includono traffico voce, SMS, connettività internet e roaming estero. Si ricorda, infine, che preordinando il Galaxy S8 lo si potrà ricevere in anticipo di circa un settimana rispetto al lancio commerciale ufficiale.