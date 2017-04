Samsung Galaxy S8, Google Now sostituisce Bixby

Luca Colantuoni,

Pochi giorni fa Samsung ha rilasciato un fix che impedisce il remapping del pulsante Bixby, situato sul lato sinistro dello smartphone. Un altro sviluppatore ha creato una valida alternativa con l’app BixRemap pubblicata sul Google Play Store, consentendo di eludere il “blocco” del produttore coreano.

L’app All in one Gestures sfruttava i KeyEvent intercettati dai servizi di accessibilità per assegnare altre azioni al pulsante Bixby. La soluzione di Dave Bennet è meno raffinata, ma il risultato finale è lo stesso. BixRemap è stata scritta in poco tempo (circa 20 minuti), quindi viene considerata un’app di test dallo sviluppatore. In effetti consente di utilizzare il pulsante solo per avviare Google Now. Inoltre, come si può vedere nel video, l’interfaccia del servizio Google viene sovrapposta a Bixby Home, che rimane in background.

Ci sono però due “inconvenienti”. Il primo è la notifica permanente mostrata quando BixRemap è attiva, che tuttavia può essere disattivata senza incidere sul funzionamento dell’applicazione. Il secondo è legato ai permessi. L’utente deve infatti consentire l’accesso alle statistiche di utilizzo delle app. Chi non vuole condividere queste informazioni dovrebbe evitare l’uso di BixRemap.

Probabilmente Samsung bloccherà anche il nuovo “trucco” con un prossimo aggiornamento. Il produttore coreano ha intanto confermato che le future patch risolveranno il problema del colore rossastro per il display e miglioreranno la ricezione WiFi. Infine una curiosità: il noto Zack di JerryRigEverything ha scoperto che la fotocamera frontale del Galaxy S8 ha la stabilizzazione ottica delle immagini che, per motivi ignoti, non è stata attivata. Infatti nelle specifiche non c’è traccia di questa funzionalità.