TIM ed Intesa Sanpaolo per i clienti under 30

Filippo Vendrame,

TIM ed Intesa Sanpaolo hanno stretto un accordo per offrire una soluzione di valore aggiunto per i giovani under 30. Nello specifico, trattasi di un’offerta che abbina il nuovo “XME Conto” della banca ad un’offerta mobile voce e dati vantaggiosa. Con “Essere giovani ha i suoi vantaggi” Intesa Sanpaolo e TIM confermano l’attenzione per le nuove generazioni, alle quali entrambi hanno dedicato numerose iniziative.

TIM, per esempio, è vicina al mondo dei giovani con numerosi progetti al servizio della didattica, tra cui “A scuola digitale con TIM”, TIM4Coding e dello sviluppo di startup digitali con TIM#WCAP, oltre a soluzioni TIM Young pensate in base alle esigenze di questa giovane clientela. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e TIM consente di accedere a “XME Conto” di Intesa Sanpaolo, il conto corrente di ultima generazione della Banca, e di usufruire di “TIM Young & Music X2”, l’offerta mobile con 10 Giga di Internet 4G, 10 Giga per ascoltare la musica in streaming dalle principali piattaforme musicali e 1.000 minuti di chiamate: tutto a 9,99 euro ogni 4 settimane con attivazione gratuita.

Inoltre, il cliente può acquistare smartphone con rateizzazioni a prezzi vantaggiosi. Sul fronte bancario, oltre ai privilegi già previsti per la fascia under 30 da “XME Conto”, si aggiungono bonifici on line illimitati, prelievi gratuiti presso tutti gli sportelli automatici in Italia e all’estero e l’azzeramento dell’imposta di bollo.

L’iniziativa è sottoscrivibile fino al 30 settembre presso le filiali delle Banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il primo passo è aprire XME Conto. Con il codice rilasciato dalla filiale si può attivare l’offerta TIM Young & Music X2 in un qualsiasi negozio TIM e domiciliarla su XME Conto.