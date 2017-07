Vodafone, la nuova offerta estiva

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo dell’estate, Vodafone mette mano al suo listino. Le nuove offerte, salvo variazioni dell’ultimo minuto, saranno disponibili a partire dal prossimo 10 luglio. La prima novità è la conferma di Vodafone Happy. Trattasi del noto ed apprezzato programma che premia i clienti più fedeli che dovrebbe continuare ad offrire ciclicamente bonus come traffico dati, premi e tanto altro ancora per un bel po’ di tempo.

Anche la formula rimarrà la stessa con i premi assegnati ogni venerdì. Novità anche per quanto concerne la rete fissa. L’operatore, infatti, dovrebbe offrire una promozione per i clienti coperti dalla rete FTTH in fibra ottica. Nello specifico la promozione dovrebbe prevedere uno sconto che porterebbe il canone dell’offerta a 20 euro per i primi 12 mesi. Inoltre, per i clienti di rete fissa dovrebbe arrivare una nuova opzione che permette di poter sfruttare 20 GB di traffico dati in mobilità per due settimane ogni anno. Trattasi di un bonus che potrebbe risultare molto gradito da utilizzarsi soprattutto durante le ferie.

Piccole novità anche per Vodafone TV con 3 mesi di serie TV, “anche in vacanza”.

Novità anche per i clienti business che potranno avere la rete Total Wireless a meno di 30 euro. Arriva anche una nuova offerta RED Business:

RED S – minuti illimitati + 1GB: 25 euro

RED M – – minuti illimitati + 5GB: 35 euro

RED L – minuti illimitati + 10GB: 45 euro

Piani che sino al 31 luglio saranno scontati di 5 euro.

Inoltre, Vodafone ha deciso di parificare l’offerta ricaricabile e quella abbonamento che non presenterebbero, più, differenze. Tra le offerte in comune:

Smart 500 minuti, 100 SMS, 2GB

Pro 1000 minuti, 1000 SMS, 5GB

Red minuti e SMS illimitati, 8 GB

Maggiori dettagli sul portale Vodafone a partire dal prossimo 10 luglio.