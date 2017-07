Meizu Pro 7 e Pro 7 Plus, dual display a colori

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul nuovo top di gamma del produttore cinese. Una delle peculiarità del Meizu Pro 7 e della variante Plus dovrebbe essere il display secondario posizionato sotto la fotocamera posteriore. Nel weekend sono apparsi online alcuni render dei due dispositivi, ricavati dai disegni CAD, che mostrano il design e le differenze in termini di dimensioni. Meizu dovrebbe annunciare i prodotti entro fine mese.

Le immagini dei due smartphone non provengono da una fonte ufficiale, ma si può sicuramente affermare che il telaio sarà in alluminio o addirittura in lega di titanio. Il display secondario a colori di tipo E-Ink dovrebbe avere una diagonale di 2 pollici. Oltre che alcune informazioni base, come data, ora e notifiche, il piccolo schermo potrebbe essere utilizzato per effettuare il mirroring del display principale. Al momento non è chiara però l’effettiva utilità di una simile soluzione. Il render mostra inoltre la porta USB Type-C, il jack da 3,5 millimetri e il pulsante Home con il lettore di impronte digitali.

Queste le presunte specifiche del Meizu Pro 7: schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore MediaTek Helio X30, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. La variante Plus dovrebbe avere uno schermo Quad HD o 4K da 5,7 pollici, 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per entrambi è prevista una doppia fotocamera posteriore con sensori Sony da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Per quanto riguarda i prezzi si prevedono cifre comprese tra 410 e 580 dollari. Per la conferma ufficiale si dovrà attendere l’evento programmato per il 26 luglio in Cina.