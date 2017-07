MediaWorld, smartphone e PC a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi 27 luglio sino al prossimo 13 agosto. Volantino che offre una selezione di prodotti di elettronica di grande marche proposti anche con l’acquisto rateale in 25 rate a tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, si menzionano l’iPhone 7 32GB a 669 euro, il Samsung Galaxy J7 (2017) a 349 euro e il Huawei P10 Lite a 289 euro. Prezzo di soli 329 euro per, invece, l’iPhone SE 32GB.

Per gli amanti del gaming, MediaWorld propone la console Sony PlayStation 4 Pro al prezzo di 379 euro. Non manca anche una selezione dei giochi più in vista. Per chi dovesse cambiare il proprio PC per scegliere un nuovo prodotto con il sistema operativo Windows 10, la catena di elettronica propone, tra le molte possibilità, il nuovissimo 2-in-1 Galaxy Book al prezzo di 1499 euro con penna e tastiera cover incluse. Non manca nemmeno l’innovativo Surface Laptop a 1169 euro nella variante con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD. Per chi ama la fotografia, invece, MediaWorld propone alcune reflex digitali tra cui la Canon EOS 1300D al prezzo di 379 euro.

Presenti anche moltissimi nuovi televisori di ultimissima generazione pensati per chi vuole godere della vera alta definizione e vuole trasformare il salotto di casa in un sala cinematografica.

Infine, spiccano molti accessori e gadget high tech tra cui alcuni hoverboard e droni. Un volantino, dunque, molto ricco e da studiare con molta attenzione per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.