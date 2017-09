Unieuro, 200 euro di rimborso per chi cambia PC

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia, oggi, il suo nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 28 settembre. Volantino che si caratterizza per una ghiotta promozione dedicata a tutti coloro che devono cambiare PC. Tutti coloro che acquisteranno un computer nuovo, presso la catena di elettronica, del valore di almeno 500 euro e contestualmente rottameranno il loro vecchio PC, anche Apple, riceveranno un rimborso di 200 euro.

Per esempio, il notebook HP 15-BS04141NL con Intel Core i5 e 8GB di RAM a 599,99 euro da diritto alla promozione. Stessa cosa per il Lenovo Ideapad 320 a 549,99 euro e per il modello Surface Laptop a 1169,99 euro. Tutti PC caratterizzati dalla presenza di Windows 10. Non solo PC, perché il volantino è ricco anche di opportunità per chi sta cercando un nuovo smartphone. Il Huawei P10 Lite, per esempio, è proposto a 299,90 euro. L’Honor 8 Pro, invece, a 479,90 euro. Da evidenziare anche l’iPhone 7 proposto a partire da 699 euro.

Per gli appassionati di gaming, invece, Unieuro propone la PS4 Slim White 500GB con un gioco a 298,98 euro. Non manca anche una nutrita selezione di televisori di ultima generazione, anche OLED, per chi ama la vera alta definizione e punta a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Presenti, anche, tanti accessori e gadget come gli Hoverbord che vanno tanto di moda tra gli adolescenti, come il modello Nilox Doc al prezzo di 219 euro.