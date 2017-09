Vodafone porta il 4.5G e i 550 Mbps a Torino

Filippo Vendrame,

Vodafone continua il suo lavoro di sviluppo per migliorare le prestazioni della sua rete mobile. L’operatore ha annunciato di aver lanciato nella città di Torino la sua nuova rete 4.5G che permetterà ai suoi clienti, dotati di uno smartphone compatibile, di raggiungere velocità sino a 550 Megabit al secondo. Grazie alle prestazioni della rete 4.5G gli utenti potranno godere dei vantaggi della banda ultralarga sui loro dispositivi mobile.

Per esempio, potranno scaricare la loro serie tv preferita in 30 secondi o un intero album di 12 canzoni in un secondo. Inoltre, grazie al 4.5G vengono abilitate tutte quelle tecnologie di valore aggiunto come la realtà virtuale, il cloud, ed applicazioni professionali. Il 4.5G, si ricorda, è un’evoluzione del 4G ed è uno dei primi step di avvicinamento per l’implementazione della futura rete 5G che offrirà prestazioni ancora superiori. La rete 4.5G è in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti e di offrire loro un alto livello di performance grazie alla combinazione di tecniche di trasmissione avanzate, dalla “Carrier Aggregation” a 4 frequenze, alla tecnologia “4X4 MIMO” in grado di moltiplicare la quantità di informazione che può essere trasmessa sulla stessa banda, aggiungendo anche tecniche di modulazione in grado di migliorare le prestazioni della rete in termini di velocità e tempi di risposta.

Tuttavia, come specificato all’inizio, per poter sfruttare la rete 4.5G, i clienti dovranno essere dotati di dispositivi compatibili. Tra questi si menzionano il Galaxy S8, il Samsung Galaxy S8 Plus, il Galaxy Note 8 ed il futuro iPhone X.

Vodafone ha investito molto nella città di Torino per offrire alle persone tutti i vantaggi della banda ultralarga non solo su rete mobile ma anche su rete fissa grazie alla sua rete in fibra ottica che le permette di proporre l’offerta Iperfibra fino a 1 Gigabit.