Amazon Fire TV Stick Basic Edition arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato la disponibilità in Italia della Fire TV Stick Basic Edition. Si tratta di un piccolo media player, simile al Chromecast di Google, che permette di vedere e ascoltare in streaming i contenuti multimediali pubblicati su Prime Video, Netflix, YouTube, Amazon Music e Spotify. Il telecomando in dotazione funziona anche come controller per i giochi.

Il Fire TV Stick Basic Edition è simile ad una pen drive, ma invece della porta USB c’è una porta HDMI. È sufficiente collegare il dispositivo ad una TV HD e alla rete WiFi per accedere a migliaia di film, serie TV, app e giochi. Gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono vedere in streaming i contenuti Prime Video, incluse le serie Amazon Original come The Man in the High Castle, American Gods e Transparent. È possibile anche archiviare i file su Amazon Drive e usare Fire TV Stick Basic Edition per guardarli sulla TV. Il media player integra un processore quad core MediaTek a 1,3 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Sono presenti i moduli WiFi 802.11ac (per il collegamento ad Internet), Bluetooth 4.1 (per il collegamento al telecomando) e la porta micro USB per l’alimentazione.

Il Fire Stick Basic Edition supporta lo streaming video a 1080p/30fps nei formati H.264 e H.265, audio Dolby Digital e Digital Plus, AAC, MP3 e FLAC, immagini JPG, GIF e PNG, solo per citare i codec più diffusi. Nella confezione ci sono anche le batterie AAA per il telecomando, il cavo di ricarica e una prolunga HDMI.

Il media player può essere acquistato su Amazon.it a 59,99 euro. Il prezzo per gli utenti Amazon Prime è 39,99 euro. Per usufruire dello sconto è possibile effettuare l’iscrizione gratuita per i primi 30 giorni.