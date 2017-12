Galaxy A8 (2018), nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Samsung è ormai pronta al lancio dei Galaxy A8+ (2018) e Galaxy A8 (2018) che dovrebbe avvenire all’inizio di gennaio. L’ennesima conferma dell’imminente debutto è rappresentata dai nuovi render del modello più piccolo pubblicati da un sito olandese. Le immagini mostrano il design dello smartphone e la flip cover che il produttore offrirà come accessorio. Secondo una fonte coreana, l’annuncio è previsto durante il CES 2018 di Las Vegas.

Il Galaxy A8 (2018) dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. A differenza dei Galaxy S8/S8+ e Galaxy Note 8, l’ampio Infinity Display non sarà dual edge, quindi il vetro non si estenderà lungo i bordi laterali, come si può chiaramente notare dai render. Come previsto, in alto a destra ci sono le due fotocamere frontali, mentre il lettore di impronte è stato spostato sul retro, sotto la fotocamera, un layout che Samsung adotterà anche per i Galaxy S9/S9+.

Il Galaxy A8 (2018) dovrebbe integrare un processore octa core Exynos 7885, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Le immagini evidenziano inoltre la presenza del jack audio da 3,5 millimetri, accanto alla porta USB Type-C. Per il Galaxy A8+ (2018) si prevedono specifiche simili, ad eccezione della diagonale dello schermo (6 pollici), della dotazione di RAM (6 GB) e della capacità della batteria.

Il sistema operativo sarà probabilmente Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience. Il sito olandese ipotizza un prezzo di circa 500 euro per il Galaxy A8 (2018). Samsung mostrerà al CES 2018 i nuovi Notebook 9 e altri dispositivi, tra cui smart TV ed elettrodomestici.