iPhone SE: nuova versione con ricarica wireless

Marco Grigis,

Giungono nuove indiscrezioni sulla seconda versione di iPhone SE, lo smartphone di Apple atteso nella prima metà di questo 2018, così come anticipato da alcune fonti asiatiche pochi giorni fa. Secondo quanto reso noto da una testata indiana, vicina agli impianti dove il device sarebbe ora in produzione di test, il gruppo di Cupertino avrebbe deciso di promuovere il terminale alla ricarica wireless.

L’informazione giunge da Tekz24, testata pronta a sottolineare come il nuovo iPhone SE 2, il cui nome non è al momento ufficializzato, potrebbe caratterizzarsi per importanti miglioramenti hardware. Oltre a un chipset della famiglia A10 Fusion, lo stesso di iPhone 7, lo smartphone potrebbe incorporare RAM da 2 GB, spazio storage fino a 128 GB, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una batteria da 1.700 mAh.

Non dovrebbero esservi sostanziali cambiamenti sul fronte dell’estetica, con un design che rimarrà pressoché invariato rispetto al modello già in commercio, ma la scocca potrebbe vedere un nuovo materiale. Per la porzione posteriore, infatti, Apple starebbe pensando allo stesso vetro impiegato in iPhone 8 e iPhone X, per abilitare le funzioni di ricarica wireless. Il sistema prescelto sarebbe sempre lo standard Qi, per la piena compatibilità con i pad già disponibili sul mercato. La seconda edizione di iPhone SE, nel mentre, pare non verrà promossa a Face ID: Touch ID rimarrà il sistema di sblocco ufficiale, nonché di autorizzazione dei pagamenti tramite Apple Pay.

Al momento, non è dato sapere quanto siano affidabili le rivelazioni della testata, considerato come non abbia un passato particolarmente legato ai rumor sull’universo Apple. Nonostante questo, non si può negare come i media indiani siano degli osservatori privilegiati, considerato come la produzione di questo dispositivo stia avvenendo proprio in India, presso gli impianti di Wistron. Non resta quindi che attendere le prossime settimane, per un lancio che potrebbe avvenire addirittura già al termine della primavera.