Dell Mobile Connect unisce smartphone e PC

Luca Colantuoni,

Sui nuovi XPS 13 e XPS 15 2-in-1 annunciati da Dell al CES 2018 di Las Vegas è preinstallato un software particolare. Mobile Connect permette di effettuare l’integrazione wireless tra notebook e smartphone, in maniera simile alla funzionalità Handoff di Apple.

Molti utenti usano contemporaneamente notebook e smartphone, quindi devono continuamente spostare lo sguardo da un dispositivo all’altro. Dell Mobile Connect sfrutta WiFi Direct e Bluetooth per collegare tra loro smartphone e notebook. Su quest’ultimo vengono quindi visualizzate le notifiche per chiamate, SMS, messaggi e applicazioni (solo su Android). L’utente può scegliere le applicazioni mobile da cui ricevere le notifiche e rispondere in maniera più rapida usando la tastiera del notebook. Il software consente anche il mirroring delle app Android e quindi l’interazione con tastiera e mouse.

Il sistema è sicuro sia perché il funzionamento è limitato dalla copertura del WiFi, sia perché la connessione tra smartphone e notebook è punto-punto, senza passare attraverso il router e Internet. In teoria nessuno può intercettare la comunicazione. Dell Mobile Connect è ovviamente compatibile solo con Windows 10 e può essere scaricato dal Microsoft Store. Le app per iOS e Android, disponibili sui rispettivi store, richiedono almeno Android 5.x Lollipop e iOS 10.

Oltre che sui nuovi XPS 13 e XPS 15 2-in-1, Mobile Connect verrà preinstallata sui prossimi notebook delle serie XPS, Inspiron e Vostro, e sui notebook Alienware.