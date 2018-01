Amazon SmileCodes, QR Code per offerte speciali

Filippo Vendrame,

Amazon sta per portare al debutto i suoi personalissimi QR Code denominati SmileCodes. Questi QR Code consentono alle persone in possesso di uno smartphone di poter accedere a specifiche offerte speciali semplicemente effettuando una scansione del codice non appena ne troveranno uno. La società riferisce che gli SmileCodes possono essere attivati ​​solamente tramite l’applicazione ufficiale di Amazon e che sono dedicati esclusivamente ai suoi clienti.

Prima di introdurre questi speciali QR Code, il colosso dell’ecommerce li ha testati all’interno dei suoi pop-up shop e sugli Amazon Locker in Europa nel corso delle scorse settimane. Gli SmileCodes debutteranno all’inizio in America all’interno di alcune riviste tra cui Cosmopolitan e Seventeen già nel corso del mese di febbraio. Rispetto ai canonici QR Code che tutti conoscono, gli SmileCodes differiscono perchè al centro è stato collocato il classico “smile” di Amazon. Si ricorda che i QR Code sono dei codici a barre che gli smartphone possono leggere utilizzando la loro fotocamera ed un’app apposita ed una volta “tradotti” sono in grado di fornire alcune informazioni come link a siti web.

L’app di Amazon dispone già del supporto ai QR Code e quindi è lecito attendersi che funzioni già anche con gli SmileCodes. Una volta che sarà stata effettuato la scansione del codice attraverso l’app, gli utenti saranno reindirizzati automaticamente verso l’offerta speciale.

Trattasi di un’idea molto interessante anche se non originale in senso stretto. L’utilizzo di questi QR Code potrebbe dare al colosso dell’ecommerce una nuova opportunità di poter offrire particolari vantaggi ed iniziative speciali ai suoi clienti. Nessuna menzione per un loro lancio ufficiale anche in Europa.