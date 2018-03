Luca Colantuoni,

Il 2017 è stato un anno molto importante per il famoso marchio Nokia. Un analista di Counterpoint afferma che HMD Global, il produttore finlandese che ha acquisito i diritti d’uso del brand da Microsoft, ha venduto più smartphone di Google e di altre note aziende che sono nel settore da molto tempo. Al Mobile World Congress 2018 dovrebbero essere annunciati altri modelli, tra cui il top di gamma Nokia 9.

Il ritorno sul mercato del glorioso marchio è avvenuto con il Nokia 6, inizialmente disponibile in Cina e successivamente arrivato in Europa. Nel corso del 2017 sono stati presentati anche i Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 7 e Nokia 8, oltre alla versione moderna del Nokia 3310 (2G e 3G). Tutti gli smartphone sono caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva e coprono varie fasce di prezzo. Molto importante anche la presenza della versione stock di Android che permette di distribuire aggiornamenti e patch di sicurezza in tempi rapidi.

Galleria di immagini: Nokia 8, tutte le immagini dello smartphone

Neil Shah, analista di Counterpoint, ha pubblicato alcuni dati su Twitter. HMD Global ha venduto più smartphone Nokia di Google, HTC, Sony, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad e ASUS nel quarto trimestre 2017. Il produttore è al terzo posto nel Regno Unito e nella top 5 in Russia, Vietnam e molti paesi del Medio Oriente. HMD Global ha venduto 4,4 milioni di smartphone in soli tre mesi. A titolo di confronto Google ha venduto 3,9 milioni di Pixel 2 in tutto il 2017.

Anche il 2018 promette bene per il produttore finlandese. Dopo aver annunciato il Nokia 6 (2018) e il Nokia 3310 4G è previsto il lancio di altri modelli, tra cui Nokia 9, Nokia 7 Plus e Nokia 1. Ciò dovrebbe avvenire durante la manifestazione spagnola di fine mese.