HTC U12 e Desire 12 Plus, possibili specifiche

Il produttore taiwanese non ha ancora fissato la data per la presentazione del prossimo top di gamma. In attesa di una conferma ufficiale trapelano nuove indiscrezioni sulle specifiche del nuovo HTC U12. Nelle ultime ore sono anche circolate informazioni sul Desire 12 Plus, versione più potente del Desire 12.

Durante un evento organizzato all’inizio di febbraio, un operatore telefonico taiwanese aveva mostrato le prestazioni del modem X20 LTE di Qualcomm, parte del processore Snapdragon 845 integrato in uno smartphone HTC. Il dispositivo in questione sembrava proprio il nuovo top di gamma. Un giornalista russo ha ora pubblicato su Twitter le presunte specifiche dello smartphone. Oltre al SoC di Qualcomm, HTC U12 dovrebbe avere uno schermo Super LCD da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, 6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD.

Per quanto riguarda la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 12 e 16 megapixel (Sony IMX3xx), mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. Altre possibili specifiche sono batteria da 3.420 mAh, telaio in alluminio e vetro resistente all’acqua (IP68), riconoscimento facciale (Face Unlock), Edge Sense 2.0 e Android 8.0 Oreo con HTC Sense 10.

HTC Desire 12 Plus (nome in codice Breeze Plus) dovrebbe avere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore Snapdragon 450, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 8 megapixel, batteria da 2.965 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0. Entrambi gli smartphone potrebbe essere annunciati nel corso della primavera.