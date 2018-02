Da Intel i modem 5G per notebook e mobile

Sta per aprirsi l'era del 5G. Dell, HP, Lenovo e Microsoft saranno i primi produttori a integrare i nuovi modem della serie XMM 800 di Intel con supporto ai network mobile di prossima generazione. I notebook arriveranno sul mercato nella seconda metà del 2019. Le prime demo tecniche verranno mostrate in occasione del Mobile World Congress 2018 in scena a Barcellona, con un dispositivo ibrido 2-in-1 dotato di modem 5G e processore Core i5 di ottava generazione. L'hardware potrà essere integrato anche all'interno di smartphone e tablet, garantendo la compatibilità con gli standard 2G, 3G e LTE.