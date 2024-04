105€ di RISPARMIO ASSICURATO su eBay per Motorola moto G84 5G (-35%)

Il bellissimo smartphone Android Motorola moto G84 5G, nella singolare colorazione Viva Magenta, è attualmente in vendita su eBay a un prezzo davvero niente male. Solitamente venduto a circa 300 euro, in queste ore è presente uno sconto immediato del 35% che ti permette di risparmiare ben 105 euro sul prezzo finale, che adesso crolla ad appena 194€.

Motorola moto G84 5G ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo gadget hi-tech preferito: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, giocare e molto altro ancora.

Motorola moto G84 5G non è mai stato così conveniente su eBay: occasione unica

Il device a marchio Motorola monta un fantastico pannello pOLED da 6.55 pollici a 120Hz ideale per guardare video fluidissimi e sempre ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano è presente un buon comparto hardware. Il processore octa-core può contare su 12/256GB di memoria interna, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W, dual SIM, NFC e certificazione IP52 per l’impermeabilità agli schizzi e alla polvere.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche un comparto fotografico di qualità con un modulo multiplo costituito da un sensore principale da 50MP e uno secondario da 8MP.

Sfruttando lo sconto immediato del 35% hai finalmente la possibilità di cambiare il tuo vecchio smartphone con uno decisamente potente, aggiornato e con un bel design appariscente; mettilo subito nel carrello su eBay e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.