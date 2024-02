125€ di RISPARMIO GARANTITO su eBay per Redmi Note 13 5G (-36%)

Inutile girarci intorno: quando trovi l’eccellente Redmi Note 13 5G è in crollo totale su eBay non c’è nemmeno da chiedersi se vale la pena comprarlo, bisogna solo prendere al volo l’offerta e non farsi strani pensieri.

Il popolarissimo e amatissimo mid-range Android, infatti, quest’oggi può essere tuo al prezzo di appena 224€ grazie allo sconto immediato del 36% – parliamo di un risparmio complessivo di ben 125€, ovvero il prezzo di un comune budget phone Android.

Il perfetto mediogamma Redmi Note 13 5G è in caduta libera su eBay a prezzo shock

Il risparmio a tre cifre nasconde un terminale Android di altissimo livello, sotto tutti i punti di vista. Il display, ad esempio, è un eccellente modulo da 6.67 pollici a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione e senza mai cali di frame. Inoltre, sotto il cofano batte un potente processore octa-core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Come se non bastasse, inoltre, il device di Redmi integra anche un modulo fotografico scioccante con un sensore principale da ben 108MP: scatta foto ad altissima risoluzione e registra video a dettagli elevatissimi, anche di notte.

Con un risparmio di 125€ su eBay lo smartphone di Redmi è indubbiamente una chicca da non lasciarsi assolutamente scappare, a maggior ragione se consideri la spedizione rapida e gratuita in appena 48 ore inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.