128GB di ROM + 8GB di RAM: oggi il Google Pixel è in DOPPIO SCONTO

Uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo così competitivo non si era mai visto! Parliamo del Google Pixel 8, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro con uno sconto del 25% ed un ulteriore codice promo di 50 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8

Il Google Pixel 8 è uno smartphone di ultima generazione dotato del nuovissimo Google Tensor G3 che è il chip di Pixel più potente di sempre. In questo modo il dispositivo è più veloce ed efficiente che mai ed, inoltre, sfruttando l’IA di Google offre aiuto personalizzato durante tutto il giorno.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici offre colori nitidi e vivaci, oltre a dettagli minuziosi: questo vuol dire che avrai immagini immersive e potrai goderti i tuoi contenuti multimediali in prima persona. In più possiede una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento più fluido.

Un’altra caratteristica di spicco è sicuramente l’autonomia grazie alla batteria adattiva che può durare oltre 24 ore. Per di più, attivando il risparmio energetico estremo, può durare fino a 72 ore quindi potrai utilizzare lo smartphone per giorni interi senza nessuna preoccupazione.

Il sistema di fotocamere non è da meno: grazie alla funzionalità di Scatto migliore è possibile combinare foto simili in una sola immagine bellissima dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore per risultati professionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.