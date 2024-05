128GB di ROM e DOPPIA FOTOCAMERA: lo smartphone OPPO oggi è SCONTATISSIMO

Devi rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Oggi l’OPPO A38 è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo!

Tutte le specifiche tecniche dello smartphone OPPO A38

Lo smartphone OPPO A38 vanta specifiche tecniche di alto livello che lo rendono ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente.

L’esclusiva lavorazione OPPO Glow a doppia trama, oltre ad essere totalmente anti impronta e anti graffio, rende il dispositivo satinato, brillante e sempre riconoscibile.

Il dispositivo è dotato di un ampio display LCD HD+ da 6.56″ che restituisce colori naturali realistici, per una visione dei contenuti multimediali sempre perfetta e coinvolgente. In questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere in prima persona qualsiasi videogioco.

La batteria da 5000mAh garantisce una grande autonomia di utilizzo così da poter utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza il rischio di rimanere senza energia. In più la tecnologia SUPERVOOC 33W consente inoltre di ricaricare il dispositivo in modo rapido e sicuro per averlo sempre pronto all’uso.

Allo stesso modo i tuoi scatti saranno sempre impeccabili e super realistici grazie alla doppia fotocamera con design verticale con la primaria da 50MP.

