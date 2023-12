16/256 GB di potenza ESPLOSIVA: Teclast T60 è il tablet da ACQUISTARE

Oggi il tuo nuovo e potentissimo tablet Android te lo regala Amazon: il Teclast T60, infatti, è in vendita con il prezzo più conveniente di sempre. Solitamente commercializzato al prezzo pieno di 299€, quest’oggi il device può essere tuo spendendo appena 199€ grazie al coupon in pagina di ben 100€.

Spendendo una cifra assolutamente ridicola dove solitamente puoi scegliere solo tra tablet Android di fascia economica, quest’oggi hai invece a portata di mano un potentissimo device ideale per portare a termine qualsiasi task.

Coupon scioccante di 100€ su Amazon per il potentissimo tablet Android Teclast T60

Teclast T60 ti sorprende fin da subito con un pannello da 11 pollici a risoluzione 2K ideale per guardare qualsiasi contenuto video a dettagli elevati, mentre sotto il cofano è presente un comparto hardware di tutto rispetto: troviamo un potente processore octa core, 16 GB di RAM, una batteria da 8000 mAh con ricarica rapida, supporto dual SIM e Android 13. Come se non bastasse, il tablet Android a marchio Teclast è perfetto anche per ascoltare la musica ad alto volume con i suoi quattro speaker stereo.

Con un prezzo di vendita su Amazon così conveniente non puoi assolutamente farti scappare l’eccellente tablet Android di Teclast; fai la cosa giusta e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 24 ore con i servizi Prime.

