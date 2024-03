180€ di RISPARMIO ASSICURATO su eBay per il Redmi Note 13 Pro (-36%)

eBay è ancora una volta l’unico store online a darti la possibilità di acquistare uno spettacolare top di gamma al prezzo di un comune mid-range; stiamo parlando del Redmi Note 13 Pro 5G, oggi in super offerta a un prezzo assolutamente imperdibile.

Osannato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design dal forte sapore premium e l’incredibile scheda tecnica, lo smartphone a marchio Redmi può essere tuo alla cifra di 319€ con uno sconto immediato del 36% – parliamo di un risparmio complessivo di ben 180€.

L’eccellente top di gamma Redmi Note 13 Pro 5G è in caduta libera su eBay a 319€

Redmi Note 13 Pro 5G è pronto a stupirti con uno spettacolare pannello Super QPD da 6.67 pollici ad altissima risoluzione a 120Hz, mentre sotto il cofano l’ottimo Snapdragon 7s Gen2 sfrutta 12GB di RAM velocissima per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Pronto ad assicurarti una giornata intera di utilizzo con la batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, lo smartphone Redmi monta anche una fotocamera principale da 200MP con OIS per foto e video ad altissima risoluzione.

Acciuffando al volo lo sconto immediato del 36% su eBay hai a portata di mano l’occasione perfetta per acquistare l’eccellente smartphone di Redmi, oggi addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo. Ricorda, infine, che se lo acquisti tramite PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

