-180€ su questo fantastico Apple iPad 10.9" 10^ gen

Inutile dirlo, se cerchi un tablet che possa accompagnarti negli anni a venire durante qualsiasi tipo di attività – lavoro, distengo, lettura – non c’è nulla che possa equiparare lentamente i prodotti Apple. Per questo abbiamo pensato di segnalarti una delle migliore offerte che potrai trovare su un articolo del genere: per pochissimo, potrai acquistare l’Apple iPad 10.9″ di 10ª generazione in sconto di ben 180€. Un’occasione unica che difficilmente ti ricapiterà in futuro!

iPad 10.9″ di 10^ gen a un prezzo FOLLE

L’Apple iPad 10.9″ di 10ª generazione è il prodotto tech perfetto da avere per qualsiasi attività tu voglia svolgere, specie se vuoi farlo in velocità e se vuoi avere modo di fare sempre qualsiasi cosa, ovunque tu sia. Partiamo dal suo ottimo display Liquid Retina da 10.9″ con tecnologia True Tone, che rende l’iPad in grado di offrire immagini super luminosa e chiare praticamente in qualsiasi condizione di luce!

Lato specifica tecniche, per le prestazioni di appena e navigazione web, va invece menzionato il fantastico processore Apple A15 Bionic, ideato appositamente per garantirti la massima fluidità in qualsiasi attività. Questo potente processore consente, infatti, di eseguire facilmente le applicazioni più esigenti, giocare ai giochi più recenti e multitasking senza problemi, per una produttività ottimale in ogni momento.

Anche se difficilmente utilizzerai questo articolo per scattare foto, sappi che potresti farlo. probabilmente anche meglio del tuo samrpthone! L’iPad di 10ª generazione infatti è dotato di una fotocamera posteriore da 12 MP con autofocus e stabilizzazione ottica dell’immagine, che consente di scattare foto e registrare video ad alta risoluzione. Inoltre, la fotocamera anteriore da 12 MP con tecnologia Face ID offre una qualità superiore perfetta per le le videochiamate o le call di lavoro. Acquistalo subito, finché è ancora in sconto di ben 180 Euro rispetto al prezzo di listino!

