Deik Robot al 65% di sconto: aspira e lava pavimenti

Floriana Giambarresi,

Aspira la polvere, le briciole, i peli degli animali domestici e ha un serbatoio d’acqua per lavare i pavimenti di casa, in totale autonomia: è denominato Deik Robot Aspirapolvere ed è oggi protagonista di un sovrasconto su Amazon, pari al 65% in meno, che lo rende acquistabile in queste ore a 139 euro spedizione gratuita invece di 399 euro.

Il robot Deik è progettato per offrire un aiuto per le pulizie di casa: silenzioso, con funzione di programmazione e sensori intelligenti integrati, consente di pulire i pavimenti come i classici robot aspirapolvere tradizionali ma anche di lavarli automaticamente, rimuovendo tutto lo sporco presente nelle varie camere, anche laddove nascosto. Può peraltro saltare 15 centimetri per superare eventuali ostacoli e dispone di doppie spazzole di forma a V per una pulizia più accurata.

Come anticipato, il dispositivo per la smart home dispone di un comodo serbatoio da 0,65 litri che può essere riempito con acqua e qualsiasi detersivo per i pavimenti; a tal proposito, è utilizzabile con tutte le tipologie di pavimento, come moquette, piastrelle, parquet, legno, laminato e altro ancora. Il design è rotondo e a bordo vi è una batteria da 2200 mAh che si ricarica in 4 ore circa; il robot è capace di tornare automaticamente alla sua stazione di ricarica una volta che la carica si sta esaurendo.

Dotato di una spazzola elettrica, laterale, stracci di pulizia e di quattro diverse modalità di pulizia (automatica, anche nella parte bassa dei battiscopa, in una singola stanza o in più stanze automaticamente, e pianificazione della pulizia), il robot aspirapolvere e lava pavimenti Deik vuol dunque rappresentare una comodità, soprattutto a quelle persone particolarmente impegnate che necessitano di un device che porti un maggior comfort nella propria vita. Comodità di cui è dunque possibile dotarsi approfittando della super offerta lampo su Amazon.