Samsung Galaxy X, tre schermi da 3,5 pollici?

Luca Colantuoni,

Da anni circolano indiscrezioni sul misterioso smartphone pieghevole di Samsung, ma per adesso non c’è nulla di concreto. ZTE ha anticipato il produttore con l’annuncio del suo Axon M, mentre il “foldable phone” di Huawei dovrebbe arrivare sul mercato a novembre. Una fonte coreana ha fornito nuovi dettagli sul Galaxy X, indicando anche la possibile data per la finalizzazione del design.

Il sito The Bell riporta che l’avvio della produzione di massa di alcuni componenti è prevista per il mese di novembre, ma si tratta di parti secondarie dello smartphone. Samsung vuole realizzare poche unità campione per valutare diversi aspetti, come la resistenza alle aperture/chiusure e l’esperienza d’uso, visto che l’interfaccia utente dovrà essere profondamente modificata. Gli ingegneri devono ancora scegliere il tipo di design (in-folding o out-folding) e la decisione finale verrà presa non prima del mese di giugno.

Secondo la fonte coreana, Samsung ha mostrato un prototipo ai partner durante il CES 2018 di Las Vegas. Lo smartphone aveva tre schermi OLED da 3,5 pollici, due dei quali erano frontali e uniti per formare un display da 7 pollici. Il terzo era invece sul retro e serviva per mostrare le informazioni principali (ad esempio, ora, livello della batteria e notifiche) quando lo smartphone era chiuso. Le dimensioni del prototipo erano simili a quelle del Galaxy Note 8.

Il Galaxy X non prenderà il posto della serie Galaxy S, ma almeno inizialmente verrà considerato come un “esperimento”. L’arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del 2019. Samsung produrrà un numero limitato di unità per verificare l’accoglienza da parte dei consumatori. Dato che il prezzo sarà piuttosto elevato, il Galaxy X sarà un prodotto di nicchia accessibile a pochi utenti.