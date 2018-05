OnePlus 6, ecco la Avengers Limited Edition

Luca Colantuoni,

Durante l’evento organizzato in Cina, il produttore ha presentato anche una versione speciale del nuovo smartphone. Il OnePlus 6 Avengers Limited Edition è stato sviluppato in collaborazione con la Marvel per pubblicizzare il film Avengers: Infinity War. Rispetto al precedente OnePlus 5T Star Wars Limited Edition sono state apportate modifiche più profonde al design, non limitate quindi da un semplice logo.

Sulla confezione dello smartphone è stampata una grande A che rappresenta lo stemma dei Vendicatori. Oltre allo smartphone, all’interno ci sono una custodia a forma di elmetto di Iron Man, la medaglia di Captain America, il tool per l’apertura dello slot SIM, il caricabatteria e il cavo USB Type-C. Il logo dorato degli Avengers è presente anche sul retro del OnePlus 6. Invece della tradizionale cover in vetro, il produttore ha utilizzato un rivestimento (sempre in vetro) che simula il Kevlar, applicando sei strati ottici. Sul lato destro c’è infine lo slide Alert in colore oro.

La Avengers Limited Edition integra 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash. La rimanente dotazione hardware è identica alla versione standard: schermo AMOLED da 6,28 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9, processore Snapdragon 845, dual camera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. La batteria da 3.300 mAh supporta la ricarica rapida Dash Charge.

Il sistema operativo è OxygenOS 5.1 basato su Android 8.1 Oreo. Il prezzo per il mercato cinese è 4.199 yuan. Lo smartphone verrà distribuito anche in India. Non è noto se arriverà in altri paesi.