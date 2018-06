Vodafone Unlimited, nuove tariffe anti Iliad

Filippo Vendrame,

Vodafone Unlimited sono le nuove offerte tutto incluso dell’operatore rosso che includono non solamente chiamate illimitate e traffico Internet ma anche l’utilizzo illimitato delle app social, di chat, di navigazione e di musica senza, cioè, che venga eroso il traffico dati a disposizione. Trattasi di tariffe particolarmente interessanti che strizzano l’occhio a tutti coloro che cercano offerte dai contenuti ricchi ma ad un costo equilibrato. In altri termini, trattasi di tariffe pensate per arginare il fenomeno di Iliad e della sua tariffa unica tutto incluso.

Le nuove Vodafone Unlimited sono disponibili in tre tagli differenti: Unlimited x2, Unlimited x3 e Unlimited x4 Pro.

Vodafone Unlimited x2

Questo primo piano tariffario offre chiamate illimitate e 2GB di traffico Internet, anche sotto rete 4.5G. Il traffico dati a disposizione è compatibile con la funzione hotspot degli smartphone che potranno, così, essere utilizzati come punto d’accesso per notebook e computer senza costi aggiuntivi. Incluso nel pacchetto anche l’utilizzo illimitato delle app di chat come WhatsApp e Skype e l’utilizzo illimitato delle app di navigazione come Google Maps e Waze. Il tutto a soli 9,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente. Costo di attivazione di 29 euro in promo a 3 euro se vengono effettuati almeno 149 euro di ricarica. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea.

Vodafone Unlimited x3

L’offerta prevede sempre chiamate illimitate. In più, i clienti Vodafone potranno disporre di 5GB di traffico Internet anche sotto rete 4.5G. Funzione hotspot inclusa. Incluso nel pacchetto anche l’utilizzo illimitato delle app di chat come WhatsApp e Skype, l’utilizzo illimitato delle app di navigazione come Google Maps e Waze e l’utilizzo delle app Social come Facebook e Twitter. Il tutto a 11,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente. Costo di attivazione di 29 euro in promo a 3 euro se vengono effettuati almeno 179 euro di ricarica. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea.

Vodafone Unlimited x4 Pro

Questo nuovo piano tariffario prevede chiamate illimitate e ben 10GB di traffico Internet con accesso alla rete 4.5G. Funzione hotspot inclusa. Incluso nel pacchetto anche l’utilizzo illimitato delle app di chat come WhatsApp e Skype, l’utilizzo illimitato delle app di navigazione come Google Maps e Waze, l’utilizzo delle app Social come Facebook e Twitter e l’utilizzo delle app di Musica come Spotify ed Apple Music. Il tutto a 14,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente.

Costo di attivazione di 29 euro in promo a 3 euro se vengono effettuati almeno 239 euro di ricarica. L’offerta può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea.

Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Vodafone.