Telegram aggiorna l’app per Android e iOS

Luca Colantuoni,

La software house russa ha annunciato la disponibilità di un importante aggiornamento per la sua app di messaggistica. Telegram 4.8.10 per Android e 4.8.3 per iOS condividono cinque nuove funzionalità, tra cui la possibilità di cambiare gli allegati multimediali dopo l’invio. Agli utenti che usano il sistema operativo Google sono riservate altre tre novità esclusive.

Telegram consente da tempo di cancellare un messaggio inviato al destinatario sbagliato. In maniera analoga è possibile sostituire un allegato (foto o video) con la versione corretta, modificando il messaggio dopo l’invio. Eventualmente è possibile aggiungere anche una didascalia. Chi invece non vuole perdere troppo tempo ad ascoltare lunghi messaggi vocali o video messaggi può sfruttare la modalità 2X per la loro riproduzione. Premendo sui messaggi è possibile segnarli come letti o non letti, in modo da scartare quelli meno importanti e ricordare quelli che merita una maggiore attenzione.

Altre novità sono la scelta delle informazioni di contatto da condividere e il ritorno all’elenco dei risultati dopo aver effettuato una ricerca globale. Solo su Android è possibile visualizzare un’anteprima della chat tendendo premuto sulle foto profilo nella lista, annullare l’invio dei messaggi prima che vengano inviati e creare URL dal testo usando l’opzione “crea link” nel menu di formattazione.

Nell’elenco delle novità è indicato infine un miglioramento per l’elusione della censura. Si tratta probabilmente del sistema che permette a Telegram di funzionare anche nei paesi (Russia in particolare) dove il governo impedisce l’accesso al servizio di messaggistica.