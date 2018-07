Amazon Prime Day sostiene le PMI italiane

Filippo Vendrame,

Amazon Prime Day è ufficialmente iniziato. Per 36 ore, sino alle mezzanotte di domani 17 luglio, il gigante dell’ecommerce proporrà magliaia di offerte speciali in tantissime categorie come smartphone, PC, smart home, musica e molto altro ancora. Tuttavia, questo periodo promozionale non è solamente un’occasione per i clienti di Amazon ma anche per tutte le PMI che vendono all’interno del marketplace.

Durante il Prime Day 2017, infatti, migliaia di PMI hanno generato vendite per oltre 40 mila euro ciascuna, che hanno permesso di far crescere le loro attività, creare nuovi posti di lavoro e investire sul territorio. L’Amazon Prime Day 2018 si preannuncia ancora più interessante per le PMI visto che proporrà il 50% in più delle Offerte del Giorno e oltre un milione di promozioni a livello globale in esclusiva per i clienti Amazon Prime. Oltre 10 mila imprese italiane vendono su Amazon e più di un terzo esportano i loro prodotti soprattutto in Europa e alcune anche in tutto il mondo: nel 2017 queste aziende hanno raggiunto la cifra record di vendite all’estero di oltre 350 milioni di euro. Globalmente, nell’appuntamento 2017, i clienti Prime hanno ordinato più di 40 milioni di articoli da piccole e medie imprese.

Si ricorda, infine, che l’Amazon Prime Day è un periodo di sconti irripetibili lanciato da Amazon per tutti i suoi clienti iscritti al programma Prime che a fronte di un costo di 36 euro al mese propone ai sottoscrittori diversi vantaggi come le consegne gratuite, le consegne rapide e l’accesso a diversi servizi di valore aggiunto.

Tuttavia, grazie al fatto che Amazon offre il primo mese di abbonamento gratuito, i non abbonati possono registrarsi solamente per partecipare all’Amazon Prime Day e poi disdire immediatamente l’abbonamento senza dover pagare extra o penalità.