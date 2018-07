Ho. Mobile limita le SIM prenotabili online

Filippo Vendrame,

Il successo di Ho. Mobile non accenna a diminuire. Come noto, l’operatore virtuale di Vodafone, visto il grande successo della sua offerta tariffaria, aveva deciso di limitare l’acquisto delle SIM online a soli 500 pezzi al giorno. Una scelta fatta per non causare ritardi nelle spedizioni ed evitare, così, disagi per i clienti. Per gli utenti, dunque, oltre al canale online molto limitato, rimanevano due alternative: quella classica di acquistare la SIM in un punto vendita Ho. Mobile, oppure di prenotare la SIM online per ritirarla poi nei negozi.

Sembra, adesso, che anche le SIM prenotabili online siano state, per qualche ragione, limitate. Non è presente un contatore con un conto alla rovescia ma una sorta di progress bar che informa della disponibilità o del prossimo esaurimento delle SIM acquistabili/prenotabili. Contatore che si resetta ogni giorno. Probabilmente, il successo di Ho. Mobile è stato così grande che l’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di porre un secondo limite per evitare ritardi e disagi per i clienti. Ovviamente, rimane sempre la possibilità di poter acquistare la SIM nei punti vendita di Ho. Mobile. Tuttavia, per chi punta al canale online il suggerimento è quello di effettuare l’acquisto o la prenotazione nelle primissime ore della giornata.

Si ricorda, che l’offerta di Ho. Mobile prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 30GB di Internet al mese al costo di 6,99 euro al mese. Questa offerta sarà valida solamente sino al prossimo 31 luglio 2018. Successivamente non è dato di sapere come l’operatore virtuale la modificherà.

Ho. Mobile non prevede costi nascosti e l’operatore virtuale offre ai suoi clienti la possibilità di recedere in ogni momento senza alcuna penalità.

Trattandosi di un operatore virtuale di Vodafone, Ho. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.