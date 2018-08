3 Italia cambia i nomi delle offerte di rete fissa

Filippo Vendrame,

Tempo di novità per le offerte di connettività di rete fissa di 3 Italia. Le offerte 3Fiber, infatti, molto presto cambieranno nome per rispettare la delibera dell’AGCOM che prevede che solo le tariffe basate effettivamente sulla tecnologia FTTH/FTTB possano fregiarsi del nome “fibra”. Il cambio di nome dovrebbe essere progressivo e partire dal prossimo 7 di agosto. Nei negozi dell’operatore, comunque, sarebbe già disponibile il materiale con i nuovi nomi.

Le nuove offerte 3Fiber saranno: “Super Fibra“, “Internet 200“, “Internet 100“, “Internet 20” e “Internet 7“. “Super Fibra” è l’offerta caratterizzata dal bollino verde e prevede un collegamento in fibra ottica con tecnologia FTTH sino a 1000 Mbps in download e 100 Mbps in upload. “Internet 200” e “Internet 100” sono le offerte di connettività identificate dal bollino giallo e dalla tecnologia FTTC (rame/fibra) con velocità sino a 200 o sino a 100 Mbps in download e sino a 20 Mbps in upload. Infine, “Internet 20” e “Internet 7” sono le offerte caratterizzate dall’utilizzo del bollino rosso ed altro non sono che soluzioni di connettività su linea ADSL con velocità sino a 20 Mbps o sino a 7 Mbps.

Sebbene i nomi siano cambiati, i contenuti ed i costi rimangono gli stessi. Super Fibra e Internet 200/100/20 includono connettività e le chiamate a 24,90 euro al mese. Internet 7, invece, sempre con le chiamate incluse, prevede un costo di 27,90 euro al mese. I clienti potranno anche acquistare il modem a 2 euro in più al mese per 48 mesi. Le offerte ADSL includono “Fibra PASS” che prevede il passaggio automatico e senza costi aggiuntivi alle soluzioni di connettività FTTC o FTTH non appena disponibili.

Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.