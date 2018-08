Samsung: torna la campagna Ingenius per il Note 9

Cristiano Ghidotti,

Non è la prima volta che il produttore sudcoreano prende di mira il concorrente della mela morsicata per mettere in risalto la superiorità di alcune delle caratteristiche offerte dai suoi dispositivi. Lo ha fatto nel recente passato con gli smartphone top di gamma e torna a farlo ora con il neonato Galaxy Note 9, presentato la scorsa settimana in grande stile e ormai pronto al debutto ufficiale sul mercato.

Due nuovi spot della campagna Ingenius (che fanno il verso ai Genius di Apple) sono comparsi sul canale YouTube statunitense di Samsung e sono visibili riuniti in un’unica clip qui di seguito. Il primo si intitola Power e focalizza l’attenzione sulla possibilità di sbloccare il device attraverso l’analisi del volto sia con il flagship della linea iPhone sia con il Galaxy Note 9. Il secondo, chiamato semplicemente Pen, sottolinea come l’Apple Pencil sia compatibile esclusivamente con la linea iPad obbligando gli utenti iOS all’interazione esclusivamente con le dita sugli smartphone, mentre la rinnovata S Pen è progettata per l’utilizzo sul phablet, a disposizione di chi desidera scrivere, prendere appunto o disegnare a mano libera in mobilità.

Per completezza d’informazione va segnalato che i primi benchmark sulle performance condotti dalla stampa d’oltreoceano con l’ausilio dei tool Geekbench 4 e 3DMark Slingshot Extreme 3.1 hanno visto uscire a testa alta dal confronto iPhone X. Il Galaxy Note 9 primeggia invece per quanto riguarda la qualità del pannello, in grado di assicurare una maggiore luminosità rispetto a quello del top di gamma di Cupertino.

Siamo certi che in futuro vedremo sempre più contenuti promozionali di questo tipo, ideati non solo per esaltare le caratteristiche di un proprio prodotto, ma anche per sottolineare la superiorità nei confronti di quanto offerto dai concorrenti.